Son Dakika › Güncel › Afrika'da koronavirüs: Korkmuyoruz biz Ebola'yı yendik - Son Dakika
Afrika'da koronavirüs: Korkmuyoruz biz Ebola'yı yendik
6 saat önce
Afrika ülkeleri şimdiye kadar Ebola'dan sıtmaya pek çok salgınla mücadele etti.
Afrika ülkeleri şimdiye kadar Ebola'dan sıtmaya pek çok salgınla mücadele etti. Şimdiki koronavirüs salgını ise sadece Afrika'yı değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Ancak Afrikalılar geçmiş deneyimlerden ötürü çok fazla endişeli olmadıklarını söylüyor. DW'den Flourish Chukwurah, Nijerya'nın Lagos kentinde halkla konuştu..
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:47
Son Dakika Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı