Afrika'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
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Afrika'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika ülkelerine yönelik, "Uyanın, Afrika en kötüsüne bugünden hazırlansın" uyarısının ardından kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırılıyor.

Afrika'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika ülkelerine yönelik, "Uyanın, Afrika en kötüsüne bugünden hazırlansın" uyarısının ardından kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırılıyor.

Senegal, koronavirüse karşı önlemler kapsamında uluslararası hava yolu seferlerini durdurdu.

Turizm ve Hava Ulaşımı Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm Senegal hava sahasının 20 Mart'tan itibaren 17 Nisan'a kadar yurt dışı yolcu taşımacılığına kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, yurt içi, kargo, tıbbi tahliye ve özel izinli uçuşların devam edeceği kaydedildi.

Türk Hava Yolları, ülkedeki son seferlerini bugün ve yarın düzenleyecek.

Diğer yandan Çinli uzmanlar, video konferans yöntemiyle Senegal ve Kamerun dahil çok sayıda Afrika ülkesinden ekipleri koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ulusal kriz merkezi ve dayanışma fonu oluşturulacağını açıkladı.

Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm bakanları en az 1 milyon CFA frangı (10 bin 700 Türk lirası) bağış yapmaya davet etti.

Ülkedeki vaka sayısı, 36'ya yükseldi.

Moritanya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Moritanya İçişleri Bakanlığı da sağlık görevlileri ile gıda malzemesi taşıyanlar dışında yerel saatle akşam 20.00 ile sabah 06.00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Karar gereği toplu faaliyetler yasaklanırken, tüm kafe ve lokantalar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Moritanya'da şu ana kadar 2 kişide virüs tespit edildi.

Diğer yandan 2 vakanın görüldüğü Benin de kara sınırlarını kapattı.

Benin'e uçakla gelen herkesin zorunlu olarak karantina altına alınması ve diplomatların yurt dışı görevlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:18 Kaynak: AA

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