Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e ulaştı - Son Dakika

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Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e ulaştı
6 saat önce
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüsten son 24 saatte 91 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 700 oldu.
Kıtada 52 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 145'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 171'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:12 Kaynak: AA
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