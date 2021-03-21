Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 131 bin 3'e, ölenlerin sayısı 104 bin 946'ya çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 131 bin 3'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 691 bin 155'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 946'ya çıktı.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika genelinde şimdiye kadar 25'e yakın ülkede kitlesel aşılama başladı.