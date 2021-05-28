Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 130 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 843 bin 186'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 129 bin 917'ye çıktığı kıtada, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 362 bin 484'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 29 milyon 570 bin doz aşı yapıldı.