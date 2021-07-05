Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 146 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 146 bin 9'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 5 milyon 718 bin 620'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 146 bin 9'a ulaşırken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 951 bin 802 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.