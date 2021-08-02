Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 171 bin 503'e ulaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 171 bin 503 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 803 bin 809'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 171 bin 503'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 938 bin 143'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Öte yandan, salgına karşı kıtada şimdiye kadar 68 milyon doz aşı uygulandı.