Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 184 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 7 milyon 331 bin 329'a ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 434 bin 578'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,75.