Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 189 bin 100'e çıktı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 189 bin 100'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 7 milyon 550 bin 967'ye çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 bin 100'e, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 654 bin 110'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,75 olarak kayıtlara geçti.