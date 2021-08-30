Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 195 bin 375'e ulaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 375'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 7 milyon 817 bin 603'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 375'e, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 914 bin 291'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.