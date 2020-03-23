Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46'ya çıktı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

6 saat önce

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 1436'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46'ya çıktı, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 1436'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 43 ülkeye yayılan virüsün 10 ülkede can aldığı belirtildi.

Açıklamada virüsün en fazla görüldüğü ülkelerin Mısır, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Senegal ve Burkina Faso olduğu, 124 hastanın da iyileştiği aktarıldı.

Etiyopya zorunlu karantina başlattı

Öte yandan, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuşlara devam etme kararı aldığı 5 ülkeden biri olan Etiyopya'da ülkeye giriş yapacak yolculara 14 günlük zorunlu karantina uygulaması başlatıldı.

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkeye gelen kişiler masraflarını kendileri karşılamak üzere belirli otellerde karantina altında tutulacak.

Etiyopya, Cezayir, Twitter, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:46 Kaynak: AA

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