Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 107'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 474 bin 762 oldu.

Afrika'da Kovid-19 hastalarından 86 bin 107'si hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 938 bin 389'a ulaştı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.