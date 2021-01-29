Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 89 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 533 bin 630'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 3 bine ulaşırken, ölenlerin sayısı 89 bin 105 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

İki ülke toplu aşılamaya başladı

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya, Gine'de ise Sputnik V aşısının denemelerine başlandı.

Güney Afrika, AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu.

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 670 milyon doz aşı satın alırken, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında da kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.