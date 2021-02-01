Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini aştı

01.02.2021 09:05
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı 3 milyon 585 bin 676'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 64 bine ulaştı, ölenlerin sayısı 91 bin 79 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 670 milyon doz aşı satın aldı. Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında da kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini aştı - Son Dakika


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