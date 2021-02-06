Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 94 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 662 bin 921'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 3 milyon 161 bin 353'e ulaştığı kıta genelinde ölenlerin sayısı 94 bin 298 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın neredeyse tüm ülkelerine Kovid-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.