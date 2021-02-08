Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 691 bin 340'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 3 milyon 208 bin 955'e ulaştığı kıta genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 262 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.