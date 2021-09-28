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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 209 bin 757 oldu - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 209 bin 757 oldu

28.09.2021 14:28
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 209 bin 757 oldu, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 209 bin 757'ye çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 209 bin 757'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 322 bin 712'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 757 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 614 bin 267 olarak kaydedildi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya bugüne dek 181 milyon doz aşı ulaştı, 136 milyon doz aşı yapıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Güney Afrika, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 209 bin 757 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 209 bin 757 oldu - Son Dakika
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