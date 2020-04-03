Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 284'e çıktı - Son Dakika

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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 284'e çıktı
6 saat önce
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 284'e yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 284'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 63 hasta daha hayatını kaybetti.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 284 oldu.
Kıtada 50 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 6 bin 213'den 7 bin 28'e yükseldi.
Virüsün en fazla görüldüğü ülke bin 462 vaka ile Güney Afrika olurken, bu ülkeyi 847 vaka ile Cezayir izledi.
İyileşenlerin sayısı ise 561'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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