Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 7 bin 26'ya yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti, System.String[]

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 7 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 367 artarak 261 bin 581'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 233 artışla 7 bin 26'ya çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1766 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1625 ile Güney Afrika, 788 ile Cezayir, 477 ile Sudan, 455 ile Nijerya, 276 ile Kamerun ve 212 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (76 bin 334), Mısır (47 bin 856), Nijerya (17 bin 148), Gana (12 bin 193), Cezayir (11 bin 147), Kamerun (9 bin 864) ve Fas (8 bin 931) şeklinde sıralandı.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 120 bini geçti.

Güney Afrika, Nijerya, Cezayir, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti - Son Dakika Dünya

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