Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 221'i buldu - Son Dakika

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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 221'i buldu
6 saat önce
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 kişi artarak 221 oldu.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 kişi artarak 221 oldu.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 49 ülkeye yayılan Kovid-19 vakalarının sayısının bir günde 5 bin 786'dan 6 bin 213'e yükseldiği belirtildi.
İyileşenlerin sayısının ise 469'a çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Kamerun olarak sıralandı.
Öte yandan, 82 vakanın görüldüğü Ruanda'da kabine, sokağa çıkma yasağını iki hafta uzatma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:48 Kaynak: AA
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