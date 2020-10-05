Afrika'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullarda eğitim yeniden başlıyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone ve Gine-Bissau'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sierra Leone Eğitim Bakanı David Moinina Sengeh, mart ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan okullarda eğitimin yeniden başladığını açıkladı.

Sengeh, okullarda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındığına işaret ederek, "Öğrencilere maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca ülke genelindeki okullara temizlik malzemesi dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Freetown Kız Lisesi Müdürü ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında sabah törenlerinin yasaklandığını belirterek, "Çocukların toplanmaması için böyle bir karar aldık. Öğrencileri, kendilerini hasta hissederse evde kalmaları veya en yakın sağlık merkezini ziyaret etmeleri için teşvik ediyoruz." dedi.

Okullar Nijerya'da 11 Ekim'de, Güney Afrika'da ise 1 Ocak'ta açılacak

Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Somali, Zambiya ve Zimbabve de eğitime başlama kararı aldı. Buna göre, Nijerya'da okullar 11 Ekim'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise 1 Ocak'ta açılacak.

Kenya yönetimi ise henüz okulların açılmasına yönelik bir karar almadı.

Afrika genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 522 bin 928'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 569'a yükseldi.