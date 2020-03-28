Son Dakika › Güncel › Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı - Son Dakika
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı
6 saat önce
Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtadaki 46 ülkede 3 bin 924 Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.
Kıtada virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 117'ye çıktığı belirtilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 276 olduğu kaydedildi.
Afrika kıtasında virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Burkina Faso, Gana ve Senegal olarak sıralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:10 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti