Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 81 bin 28'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 289 bin 804'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti. "ourworldindata.org"da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 57 milyon doz aşı yapıldı.