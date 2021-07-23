Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 426 bin 764'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162 bin 70, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 611 bin 405'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.