Afrika'da Kovid-19 salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Afrika kıtasındaki önde gelen ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediği bildirildi.

GeoPoll araştırma şirketinin altı Afrika ülkesinde yaptığı araştırmanın sonuçları Kenya'nın başkenti Nairobi'de açıklandı.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinden Afrika'nın önde gelen ekonomileri olumsuz etkilendi.

Nijerya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan araştırmaya göre işsizliğin ana nedeni olarak Kovid-19 gösterildi.

Salgından en fazla etkilenen kesimi ise 18-25 yaş arası gençler oluşturdu.

Araştırmaya göre, kıtada salgının en çok etkilediği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde halkın yüzde 33'ü gelecek yıla kadar işlerinin normale dönmeyeceğini düşünüyor.

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 126 bini geçerken vaka sayısı 4 milyon 730 bine ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.