Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 642 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 642 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 599'a çıktı. Vaka sayısı 6 milyon 642 bin 631'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 807 bin 91'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika'da Kovid-19 aşılama oranı "kritik" seviyede düşük

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı aşılananların oranı sadece yüzde 1,39.

Nüfusunun yüzde 26'sını aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı uygulanan ülke oldu.