Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 306 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 306 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 183 bin 414'e, vaka sayısı 7 milyon 305 bin 909'a yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 403 bin 365 olarak kayıtlara geçti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da gerçekleşti.