Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni "önlemler ve çevresel faktörler" - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni "önlemler ve çevresel faktörler"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızındaki gerilemenin nedeninin hükümetlerin aldığı önlemler ve kıtaya özgü çevresel faktörler olduğunu belirtti.

Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızındaki gerilemenin nedeninin hükümetlerin aldığı önlemler ve kıtaya özgü çevresel faktörler olduğunu belirtti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, son iki ay içerisinde kıtada hastalığa yakalanma hızında önemli bir düşüş görüldüğü hatırlatılarak, kamusal önlemlerin ve çeşitli sosyoekolojik faktörlerin bunun başlıca sebepleri olduğu ifade edildi.

Sahra Altı Afrika'da görülen vakaların yüzde 91'inin, 60 yaş altı olduğuna ve hastaların yüzde 80'inden fazlasının semptom göstermediğine işaret edilen açıklamada, kıtadaki yaş ortalamasının düşük olması, şehirler arası insan hareketliliğinin az olması ve iklim gibi sebeplerin mevcut eğilime katkı sağladığına dikkat çekildi.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, "Afrika ilk başlarda korkulduğu gibi hızlı ve büyük bir Kovid-19 yayılımına şahit olmadı." değerlendirmesinde bulunarak, önlemlerin gevşetilmesi durumunda vakaların yeniden tırmanışa geçebileceğini hatırlattı.

Moeti, "Kendinden memnun bir hal içerisinde olmamalıyız." dedi.

Kıtada şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 440 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 35 bine yaklaştı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 190 bini buldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Sahra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni 'önlemler ve çevresel faktörler' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu
Son Dakika: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek Son Dakika: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek         
16:45
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:03:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni "önlemler ve çevresel faktörler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei