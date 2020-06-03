Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 160 bini geçerken, 4 bin 522 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 binden fazla artarak 160 bin 101'e yükseldi.?

Salgında ölenlerin sayısı 4 bin 522, iyileşenlerin sayısı ise 69 bin 327 oldu.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1052, Güney Afrika'da 755, Cezayir'de 667, Nijerya'da 314, Sudan'da 307, Fas'ta 206 ve Kamerun'da 200'e yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.