Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı

09.02.2021 08:37
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 701 bin 290'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 701 bin 290'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 bin 648'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 220 bin 115'e, vaka sayısı ise 3 milyon 701 bin 290'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı - Son Dakika


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