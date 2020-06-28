Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 374 bin 596'ya yükseldi - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 374 bin 596'ya yükseldi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 374 bin 596'ya yükseldi.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 374 bin 596'ya yükseldi.?

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 980 artarak 374 bin 596'ya çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 202 artışla 9 bin 519 oldu.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı ise 181 bin 179 oldu.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 2 bin 708 ölümle Mısır'da görülürken Güney Afrika'da 2 bin 413, Cezayir'de 892, Sudan'da 572 ve Nijerya'da 558 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 131 bin 800 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 63 bin 923 vaka ile Mısır, 24 bin 77 vaka Nijerya ve 16 bin 431 vaka ile Gana izledi.

Güney Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 374 bin 596'ya yükseldi - Son Dakika

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