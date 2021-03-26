Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 181 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 181 bine ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle 111 bin 452 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 181 bin 318'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 738 bine çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Aşılar 44 ülkeye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü, dün, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildiğini açıklamıştı. Ayrıca şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisi paylaşılmıştı.