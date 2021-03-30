Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 230 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 228 bin 656'ya çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 112 bin 489 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 228 bin 656'ya yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 796 bin 583'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.