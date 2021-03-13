Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 51 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 51 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 107 bin 509'a çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 618 bin 536'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.