Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 536 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 536 bin 777'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120 bin 210'a çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 536 bin 777'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 54 bin 360'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.