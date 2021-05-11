Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 682 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 682 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 682 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 682 bini geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 125 bin 67'ye yükseldi. Vaka sayısı 4 milyon 682 bin 231 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 216 bin 844'e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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