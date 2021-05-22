Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 782 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 782 bini geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 128 bin 343'e yükseldi. Vaka sayısı 4 milyon 782 bin 271 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 308 bin 213'e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Son Dakika

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?

Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami

Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti

Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı

Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor

Dehşete düşüren cinayet! 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek