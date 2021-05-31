Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 875 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 875 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 875 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 875 bini geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 130 bin 741'e yükseldi. Vaka sayısı 4 milyon 875 bin 941 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 388 bin 735'e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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