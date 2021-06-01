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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 886 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 886 bini aştı

01.06.2021 15:18
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 886 bini aştı, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 886 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 886 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 131 bin 1'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 886 bin 444 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 401 bin 205'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda Kovid-19 aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Yaklaşık 1,1 milyar kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da yeterli aşı temin edilememesinin yanı sıra bazı ülkelerde halkın aşı kampanyasına katılmak istemediği belirtiliyor.

Güney Afrika, Afrika, Mısır, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 886 bini aştı - Son Dakika


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