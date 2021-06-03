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Afrika'dan G7 ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikindeki adaletsizliğin önüne geçilmesi çağrısı - Son Dakika

Afrika'dan G7 ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikindeki adaletsizliğin önüne geçilmesi çağrısı

03.06.2021 12:00
Afrika'dan G7 ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikindeki adaletsizliğin önüne geçilmesi çağrısı, System.String[]

ADDİS Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, G7 ülkelerine çağrı yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikindeki eşitsizliğin önüne geçilmesini istedi.

ADDİS Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, G7 ülkelerine çağrı yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikindeki eşitsizliğin önüne geçilmesini istedi.

Kıtada Kovid-19'la mücadeleyi yöneten Dr. Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, Afrika genelinde Kovid-19 aşısının tedarikindeki sorunlara değindi.

Aşıya erişimde yaşanan sorunların ekonomiyi olumsuz etkilediğinin altını çizen Dr. Nkengasong, bu durumun önüne geçilmesi için G7 ülkelerine çağrı yaptı.

Dr. Nkengasong, sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sağlık güvenliği için iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin ev sahipliğinde 11 Haziran'da gerçekleşecek G7 Zirvesi'ne, Afrika'yı temsilen Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyrill Ramaphosa katılacak.

Virüs kaynaklı ölüm 131 bini geçti

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda Kovid-19 aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Yaklaşık 1,1 milyar kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da yeterli aşı temin edilememesinin yanı sıra bazı ülkelerde halkın aşı kampanyasına katılmak istemediği belirtiliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 910 bin 788 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 426 bin 237'ye ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 131 bin 636'ya yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Güney Afrika, Afrika, Mısır, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'dan G7 ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikindeki adaletsizliğin önüne geçilmesi çağrısı - Son Dakika


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