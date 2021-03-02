Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

02.03.2021 14:23
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken ölenlerin sayısı 104 bin 205'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken ölenlerin sayısı 104 bin 205'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 935 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bin 990'a yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 205'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılarını "gelecek haftalarda" teslim alacak.

COVAX aracılığıyla yarın Kenya'ya 4 milyon 176 bin, Nijerya'ya 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve kitlesel aşılamaya başladı.

Fildişi Sahili, Güney Afrika, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda         
11:52
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei