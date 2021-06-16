Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 126 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 126 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 135 bin 873'e yükseldi.

Vaka sayısı 5 milyon 126 bin 414 olurken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 573 bin 39'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.