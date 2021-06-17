Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 150 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 150 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 254'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 150 bin 275 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 583 bin 122'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.