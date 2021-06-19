Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 67'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 204 bin 293 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 615 bin 834'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.