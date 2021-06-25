Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 364 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 364 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 43'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 364 bin 294 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 713 bin 245'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirdi.