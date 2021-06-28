Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 461 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 461 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 523'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 461 bin 539 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 774 bin 178'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.