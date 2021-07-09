Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 880 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 880 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 131'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 879 bin 98 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 112 bin 182'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta gerçekleşti.