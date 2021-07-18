Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 248 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 248 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 bin 655'e çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 248 bin 648 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 427 bin 161'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.