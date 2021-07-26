Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 522 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 522 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 164 bin 814'e çıktı.

Vaka sayısı 6 milyon 522 bin 167'ye, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 703 bin 300'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.