Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 614 bin 412'ye yükseldi.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 614 bin 412'ye yükseldi.?

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 176 artarak 614 bin 412'ye ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artışla 13 bin 504'e çıktı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 172 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 3 bin 935, Cezayir'de 1018 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 287 bin 796'ya ulaştı, bu ülkeyi 83 bin 1 vaka ile Mısır, 33 bin 153 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, salgına yakalananların yarıya yakını da hastalığı yendi.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:52:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]